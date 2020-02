BRÜSSEL (dpa-AFX) - Deutschland darf Flugreisen zu seinen kleinen Inseln stärker als bisher subventionieren. Die EU-Kommission billigte die erhöhte Beihilfe am Donnerstag. So sollen zusätzlich 150 000 Euro in die Befreiung der Inselbewohner von der Flugsteuer fließen. Eine Million Euro zusätzlich darf dafür aufgewandt werden, die Flugsteuer für alle anderen Fluggäste zu den Inseln um 80 Prozent zu senken.



Hintergrund ist, dass Deutschland ab April die Luftverkehrssteuer erhöht, um umweltfreundlichere Verkehrsmittel attraktiver zu machen. Mit der erhöhten Beihilfe sollen die Folgen für Flugreisende von und zu kleinen Inseln abgemildert werden. Das sei nach EU-Recht in Ordnung, denn es ziele darauf ab, "die Verbindungen der Bürger, die auf kleinen Inseln in Deutschland leben, zu verbessern und ihre aktive Teilnahme am Wirtschaftsleben zu erleichtern"./haw/DP/zb