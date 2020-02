Der USD/CHF hat sich dynamisch erholt und nähert sich seinen Jahreshochs an - Der nächste Widerstand befindet sich bei 0,9770 - USD/CHF Tageschart Der USD/CHF arbeitet an einer Bodenbildung in der Nähe seiner Mehrmonatstiefs. Übergeordnet bewegt sich das Devisenpaar weiterhin unterhalb seiner wichtigsten Glättungslinien. USD/CHF 4-Stundenchart Der ...

