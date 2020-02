Das Soziale Netzwerk Pinterest hat am Donnerstagabend nach US-Börsenschluss seine Bilanz präsentiert.Pinterest hat am Donnerstagabend nachbörslich die Bücher zum vierten Quartal 2019 geöffnet und damit den Markt überrascht. Für die vergangenen drei Monate wurde ein EPS in Höhe von -0,064 US-Dollar ausgewiesen, nachdem im Vorjahreszeitraum noch 0,072 US-Dollar je Anteilsschein in den Büchern stand. Experten waren im Vorfeld von einem Gewinn je Aktie in Höhe von 0,079 US-Dollar ausgegangen. ...

