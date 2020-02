Taipeh (ots/PRNewswire) - Egis Technology Inc. (6462:TWO) erhält heute die Entscheidung über die Ungültigkeitserklärung eines Patents von der China National Intellectual Property Administration (CNIPA), in der das Goodix-Patent ZL201820937410.2 für ungültig erklärt wurde. Damit wird das Patent, das in einem beim Pekinger Gericht für geistiges Eigentum anhängigen Patentverletzungsverfahren gegen Egis geltend gemacht wurde, für ungültig erklärt. Die Patentverletzungsklage ist grundlos und sollte umgehend abgewiesen werden.Informationen zu Egis Technology Inc.Als führender Anbieter im Bereich der Fingerabdruckbiometrie spezialisiert sich Egis Technology Inc. (6462.TWO) mit seiner überlegenen Sensorleistung und Softwarefunktionalität auf das Angebot einer schlüsselfertigen Lösung. Der unternehmenseigene Matching-Algorithmus verfügt über eine der besten FAR/FRR-Leistungen auf dem aktuellen Markt bei gleichzeitig maximaler Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit. Die führende Fingerabdrucktechnologie von Egis eignet sich ideal für den Einsatz in mobilen Geräten. Als Vorstandsmitglied der FIDO Alliance hat es sich Egis zum Ziel gesetzt, für jedermann im Online-Bereich Sicherheit und Authentifizierung zu bieten. Egis mit Firmenzentrale in Taipeh, Taiwan, verfügt über Niederlassungen auf dem chinesischen Festland und in Japan. Weitere Informationen finden Sie auf www.egistec.com (http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Fwww.egistec.com&esheet=51285367&newsitemid=0&lan=en-US&anchor=www.egistec.com&index=2&md5=6a716452ec0b597852b03509e045f457).Logo - https://mma.prnewswire.com/media/650962/Egis_logo.jpgPressekontakt:Egis Technology Inc. Acting SpokespersonGeorge ChangCFAChief Financial Officer+886-2-2658-9768george.chang@egistec.comOriginal-Content von: Egis Technology Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129846/4513761