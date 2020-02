Der Coronavirus hat an den Finanzmärkten nur kurzzeitig für Rücksetzer gesorgt. Anleger nutzten die Kursrückschläge, um sich weiter mit Aktien einzudecken. Eine Taktik, die inzwischen aber gefährlich wird, glaubt ein Experte und führt dafür einen ganz bestimmten Grund an.? Warnung vor "Buy the dip"? Coronavirus wird zu Marktverwerfungen führen? Zentralbanken machtlosDon?t buy the dipDer Chefberater des Versicherungsriesen Allianz, Mohamed El-Erian, warnt Investoren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...