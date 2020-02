Der Dax hat sich zuletzt dem Rekordhoch genähert. Geschäftszahlen und eine Entscheidung des Münchner Landgerichts dürften ihm am Freitag neue Impulse geben.

Zum Wochenschluss ist der Dax nur noch weniger als 100 Punkte vom Rekordhoch entfernt. Am Donnerstag schloss der deutsche Leitindex 0,72 Prozent im Plus bei 13.574 Punkten, das Rekordhoch liegt aktuell bei 13.640 Zählern. Am Freitagmorgen notiert der Dax vor dem Handelsbeginn auf außerbörslichen Handelsplattformen leicht im Minus.

Treiber war am Donnerstag insbesondere die Deutsche-Bank-Aktie: Sie legte zeitweise um 13 Prozent zu, nachdem bekannt geworden war, dass das US-Investmenthaus Capital Group mit 3,1 Prozent bei Deutschlands größtem Geldhaus einsteigt.

Nachdem in den vergangenen Tagen bereits eine ganze Reihe an Unternehmen ihre Geschäftszahlen präsentiert hat, stellen am Freitag etwas weniger Firmen als in den Tagen zuvor ihre Bilanzen vor. So berichtet der Elektronikhändler Ceconomy, wie sein erstes Quartal verlaufen ist.

Die Daimler- und VW-Aktionäre erwarten das Urteil des Münchner Landgerichts: Es will an diesem Freitag darüber entscheiden, ob die Klage Tausender Spediteure gegen mehrere Lkw-Hersteller zulässig ist. In Italien steht die krisengeplagte Bank Monti dei Paschi im Fokus der Anleger.

1 - Vorgabe aus den USA

Eine Flut von Firmenbilanzen und Entspannungssignale im Handelsstreit bescheren den US-Börsen den vierten Tag in Folge Kursgewinne. Der Dow Jones Industrial, der marktbreite S&P 500 und auch der technologielastige Nasdaq 100 erklommen zeitweise historische Höchstmarken. Zum Börsenschluss lag der Leitindex Dow bei 29.379 Punkten, ein Anstieg von 0,3 Prozent. Der S&P 500 rückte um 0,3 Prozent auf 3345 Zähler vor. Für den Nasdaq 100 ging es mit plus 0,7 Prozent auf 9572 Punkte weiter nach oben.

Die Nervosität der Anleger wegen der Ausbreitung des Coronavirus trat etwas in den Hintergrund. Der erste Quartalsumsatz in Milliardenhöhe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...