VOLVO - Der schwedische Premiumautohersteller Volvo will mit Nachhaltigkeit Geld verdienen und strebt mit aller Macht die Abkehr vom Verbrennungsmotor an. "Volvo hat Sicherheitsgurte und Airbags eingeführt, bevor diese vorgeschrieben waren. Und das hat sich zu einem einträglichen Geschäftsmodell entwickelt", sagte der Vorstandsvorsitzende Hakan Samuelsson. "Mit dem Thema Nachhaltigkeit wird es genauso laufen". (FAZ S. 22/Welt S. 9)

ENEL - Enel-CEO Francesco Starace sieht sein Unternehmen beim Thema erneuerbare Energien weltweit vorn und setzt konsequent auf den Ausbau der Wind- und Solarenergiekapazitäten. Für die Realisierung neuer Projekte gelte ein maximaler Zeithorizont von drei Jahren, sagte Starace. Das garantiere Flexibilität und Handlungsfähigkeit. Enel gehe jährlich in ein oder zwei neue Länder. Starace denkt auch an Akquisitionen, vor allem im Netzbereich. Der Chef des gemessen am Börsenwert größten Konzerns Italiens setzt bei der Finanzierung auf Green Bonds. (Börsen-Zeitung S. 13)

BIONADE - Unter dem neuen Eigentümer Hassia Mineralquellen ist Bionade wieder erfolgreich. Nach jahrelangem Niedergang steigen Ab- und Umsatz der abgestürzten Getränkemarke wieder deutlich. Das zeigen aktuelle Zahlen der Marktforscher von Nielsen für den Lebensmittelhandel und die Getränkeabholmärkte. Danach kletterten die Erlöse von Bionade im Jahr 2019 um 10 Prozent. "Der Neustart ist geschafft, wir sind zurück in der Erfolgsspur", sagte Svenja Lonicer, die Marketingleiterin von Bionade. "Nun wollen wir weiter stark wachsen und wieder die Nummer eins werden im Markt für Bio-Limonade." (Welt S. 11)

VILLEROY & BOCH - Der Keramikhersteller Villeroy & Boch will bis Ende März über den Kauf des Konkurrenten Ideal Standard entscheiden. Es gebe viele Punkte, die für ein Zusammengehen sprächen, sagte Vorstandschef Frank Göring. Die kritische Masse würde wachsen und das Armaturengeschäft ausgebaut. Noch sei aber nichts entschieden, zurzeit würden die Bücher von Ideal geprüft. Gegenwind von der offenbar zerstrittenen Villeroy-Eigentümerfamilie gibt es nach seinen Worten nicht. (FAZ S. 19)

ING - Europas größte Direktbank ING schafft das bedingungslose Gratiskonto ab. Wer kein regelmäßiges Monatsgehalt von mindestens 700 Euro auf seinem Girokonto habe, müsse von Mai an monatlich 4,90 Euro zahlen, teilte die Bank mit. Grund seien die niedrigen Zinsen. Experten erwarten, dass weitere Banken dem Beispiel folgen dürften. (SZ S. 15/Handelsblatt S. 27/FAZ S. 19)

