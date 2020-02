Der amerikanische Vermögensverwalter Capital Group verwaltet 2 Bio. $ und kaufte soeben 3,1 % an der Deutschen Bank. CG steht für Kompetenz in Finanzgeschäften. Das bedeutet eine Unterstützung in strategischen Konzeptionen und wahrscheinlich einen Sitz im Aufsichtsrat. Alle Shorter müssen sich eindecken, das ergab gestern bereits 10 % Kursgewinn. Es geht los!



