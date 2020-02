FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.02.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 07.02.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

OGPP XFRA CA62945U2002 NRG METALS INC.

2HA XFRA US84833T1034 SPERO THERAP.INC. DL-,001

