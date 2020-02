Der amerikanische Hersteller von Rüstungstechnik, Huntington Ingalls Industries Inc. (ISIN: US4464131063, NYSE: HII), schüttet eine Quartalsdividende in Höhe von 1,03 US-Dollar je Aktie aus. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 13. März 2020 (Record date: 28. Februar 2020). Auf das Jahr hochgerechnet erhalten die Aktionäre 4,12 US-Dollar. Beim aktuellen Kursniveau von 268,18 US-Dollar (Stand: 6. Februar 2020) entspricht dies einer ...

