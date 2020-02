Die Koalition will Deutschland als führende Wasserstoffnation etablieren. Dafür hat der Wirtschaftsminister nun sogar einen umfassenden Plan vorgelegt. Der hat einen großen Haken: Er setzt an den falschen Stellhebeln an.

Für ein chemisches Element ist es eine beachtliche Karriere: Der Wasserstoff ist inzwischen sogar auf der politischen Agenda in Berlin angekommen. Nicht ein bisschen, sondern richtig: Im Klimaschutzprogramm taucht "Wasserstoff" an 47 Stellen auf. Das erklärte Ziel der Bundesregierung ist es, Deutschland zum "Leitanbieter und Leitmarkt" dieses Treibstoffs zu machen. Und das Wirtschaftsministerium hat gleich den Entwurf einer Wasserstoffstrategie vorgelegt.

Klingt gut. Hört sich verlockend an. Man könnte also meinen, die Weichen für eine glorreiche Wasserstoffzukunft seien gestellt. Doch leider täuscht der Eindruck, den die Berliner Politik zu erwecken versucht.

Denn bislang ist der wirtschaftliche Betrieb einer Power-to-X-Anlage - mit der aus grüner Energie Wasserstoff gewonnen werden soll - in Deutschland unmöglich: Selbst bei Ausschöpfung aller Skaleneffekte und dem Vorhandensein eines idealen Standorts lassen sich die Kosten unter den derzeitigen Rahmenbedingungen nicht unter das Drei- bis Vierfache des Gaspreises drücken.

Der Grund dafür ist staatliche Regulierung: Es gibt zu hohe Abgaben und zu viele Auflagen. Unter diesen Bedingungen kann es keinen Business Case für synthetische Kraft- und Brennstoffe geben. Das wiederum ist deshalb fatal, weil ohne sie das Ziel einer klimaneutralen Wirtschaft unerreichbar bleibt. Wie aber könnte die Wende gelingen? Dazu müsste die Bundesregierung an drei Stellhebeln ansetzen.Erstens müsste sie entsprechende ...

