Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Der US-Jobmarkt hat zwar in den jüngsten Monaten etwas an Schwung verloren, verzeichnet aber weiter ein solides Stellenwachstum. Volkswirte rechnen für Januar mit einem Zuwachs von 158.000 Jobs, nachdem es im Dezember ein Plus von 145.000 gegeben hatte. Die Arbeitslosenquote soll bei 3,5 Prozent stabil bleiben. Für die Stundenlöhne sagen die Experten ein Plus von 0,3 Prozent auf Monats- und von 3,0 Prozent auf Jahressicht voraus. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind wieder deutlich gesunken, auch die Verbraucher beurteilen die Lage am Arbeitsmarkt wieder positiver. Gleichzeitig begünstigte die milde Witterung den Bausektor. In der Industrie dürften allerdings die massiven Probleme bei Boeing die Bereitschaft gedämpft haben, neues Personal einzustellen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 JP/Suzuki Motor Corp, Ergebnis 9 Monate, Hamamatsu

09:30 DE/Opel Automobile GmbH, PK zur geplanten Batteriezellproduktion,

u.a. Teilnahme von Bundeswirtschaftsminister Altmaier

und Opelchef Lohscheller, Kaiserslautern

Im Tagesverlauf:

- IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 4Q, Siena

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Dezember saisonbereinigt PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +1,1% gg Vm DE/Handels- und Leistungsbilanz Dezember (und Gesamtjahr 2019) Handelsbilanz saisonbereinigt PROGNOSE: +14,0 Mrd Euro zuvor: +18,3 Mrd Euro Leistungsbilanz nicht-saisonbereinigt PROGNOSE: +24,1 Mrd Euro zuvor: +24,9 Mrd Euro Export saisonbereinigt PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: -2,3% gg Vm - FR 08:45 Industrieproduktion Dezember PROGNOSE: -0,4% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm - CH 09:00 Währungsreserven Januar PROGNOSE: k.A. zuvor: 770,804 Mrd CHF - US 14:30 Arbeitsmarktdaten Januar Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +158.000 gg Vm zuvor: +145.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 3,5% zuvor: 3,5% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,30% gg Vm/+3,0% gg Vj zuvor: +0,11% gg Vm/+2,9% gg Vj

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 13.564,50 0,00 S&P-500-Future 3.348,50 -0,04 Nikkei-225 23.827,98 -0,19 Schanghai-Composite 2.859,47 -0,25 +/- Ticks Bund -Future 173,99 14 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 13.574,82 0,72 DAX-Future 13.565,00 0,47 XDAX 13.571,14 0,51 MDAX 28.908,75 0,45 TecDAX 3.207,86 0,41 EuroStoxx50 3.805,52 0,73 Stoxx50 3.487,44 0,41 Dow-Jones 29.379,77 0,30 S&P-500-Index 3.345,78 0,33 Nasdaq-Comp. 9.572,15 0,67 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 173,85 +12

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer knapp behaupteten Eröffnung rechnen Marktteilnehmer am Freitag an den europäischen Märkten. Nach den beiden extrem festen Tagen könnte es nun zunächst zu ein paar Gewinnmitnahmen kommen, so wie auch bereits in Asien. as Allzeithoch im DAX und das Jahreshoch im Euro-Stoxx-50 dürften aber in Reichweite bleiben, auch weil die Berichtssaison die Stimmung stützt. "Die Berichtssaison in Europa ist gut gestartet", sagt Ulrich Stephan, Anlagestratege der Deutschen Bank. Mehr als die Hälfte der Konzerne habe bisher die Gewinnerwartungen übertroffen, gut 40 Prozent sogar um mehr als 5 Prozent. Die europäischen Konzerne hätten ihre Gewinne im Schlussquartal im Vergleich zum Vorjahr wahrscheinlich um 1,5 Prozent gesteigert. "Die sich abzeichnende Gewinnstabilisierung bestärkt mich in meiner insgesamt positiven Einschätzung europäischer Aktien", so Stephan. Impulse könnten zunächst von Zahlen zur Industrieproduktion in Frankreich und Deutschland ausgehen sowie am Nachmittag von den Daten zum US-Arbeitsmarkt.

Rückblick: Neben der Entspannung an der Coronavirus-Front - u.a. nach Berichten über Behandlungsfortschritte - sorgte die Berichtssaison für Zuversicht. Dazu trug auch bei, dass China wie mit den USA verabredet, Strafzölle auf US-Importe um senken wird. An den Finanzmärkten greift derweil die Erwartung um sich, dass sich die negativen Auswirkungen des Coronavirus-Ausbruchs in Grenzen halten werden. Arcelormittal haussierten nach der Zahlenvorlage um 11 Prozent. Laut Jefferies übertraf der Stahlhersteller die Konsenserwartung beim operativen Ergebnis um 8 Prozent. Auch der Ausblick kam gut an. Nach Zahlen im Rahmen der Erwartungen ging es für die Aktie des Wettbewerbers Voestalpine um 1,2 Prozent nach oben. Im Gefolge stiegen Thyssenkrupp um 2,7 und Salzgitter um 4 Prozent. Der Kurs der Deutschen Bank schoss um 12,9 Prozent nach oben. Hier sorgte für Fantasie, dass die Bank einen neuen Großaktionär hat. Seit der Bekanntgabe der jüngsten Quartalszahlen habe bei vielen Investoren die Zuversicht auf eine Trendwende beim größten deutschen Bankhaus wieder zugenommen, hieß es. Der Bankensektor war mit einem Plus von 1,9 Prozent größter Gewinner in Europa, gestürzt auch von positiv aufgenommenen Geschäftszahlen, so von Unicredit, Societe Generale und Nordea. Unicredit stiegen um 8,2, Nordea um 7 und Societe Generale um 1 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Freundlich - Für Siemens ging es um 4,4 Prozent nach unten. Die Aktie wurde nach der Hauptversammlung am Vortag allerdings ex Dividende von je 3,90 Euro gehandelt. Günstig für RIB Software kam an, dass das Unternehmen und der Softwareriese Microsoft für die nächsten drei Jahre weiter gemeinsam Bausoftware-Lösungen verkaufen wollen. Gleichzeitig konnte das TecDAX-Unternehmen einen weiteren Abschluss eines Auftrags bekanntgeben. Für die Aktie ging es um 0,7 Prozent nach oben. Gegen die Tendenz gaben Puma um 2 Prozent nach. Wie Nike und Adidas hat auch Puma nun Läden in China schließen müssen. Das dürfte laut Marktteilnehmern Umsatzeinbußen bedeuten. Osram gewannen 2,2 Prozent nach laut der DZ Bank übertroffenen Erwartungen. Nach einer verfehlten Umsatzerwartung ging es dagegen für die Aktie von Cancom um 2,1 Prozent nach unten. Washtec fielen nach dem Zahlenausweis und einem fehlenden Ausblick um 5,2 Prozent zurück, während es nach soliden Geschäftszahlen für Rational um 1,7 Prozent nach oben ging.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Aktie von Bastei Lübbe brach um 36 Prozent ein, wie ein Händler von Lang & Schwarz sagte. Das Unternehmen muss Wertminderungen vornehmen und plant eine Restrukturierung. Deutsche Telekom reagierten nicht auf Zahlen der Tochter T-Mobile US.

USA / WALL STREET

Etwas fester - Nach der jüngsten massiven Erholung an den US-Aktienmärkten waren zwar nur noch kleinere Aufschläge drin. Sie reichten aber schon für neue Allzeithochs bei den drei Leitindizes. Zuletzt hatten nachlassende Sorgen rund um die Virusepidemie in China die Anleger zu Käufen animiert. Nun kam hinzu, dass China wie verabredet ab dem 14. Februar Strafzölle auf US-Importe senkt. Konjunkturseitig gab es kein Störfeuer. Twitter schossen um 15 Prozent nach oben. Das soziale Netzwerk hat zwar weniger verdient und ist beim Gewinn unterhalb der Erwartungen geblieben, der Umsatz übertraf aber erstmals im Quartal die Schallmauer von 1 Milliarde Dollar und damit auch die Expertenprognose. Bristol-Myers Squibb verteuerten sich nach dem Quartalsbericht um 2,3 Prozent. Gut waren auch die Geschäftszahlen von Fiat Chrysler ausgefallen. Die Aktie legte um 0,8 Prozent zu. Bei Tesla nutzten einige Investoren die Schwäche vom Vortag und vom frühen Donnerstagshandel schon wieder zum Einstieg und trieben die Aktie um 1,9 Prozent nach oben.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Do, 17:30 % YTD EUR/USD 1,0979 -0,0% 1,0981 1,0980 -2,1% EUR/JPY 120,71 -0,1% 120,77 120,70 -1,0% EUR/CHF 1,0704 +0,0% 1,0704 1,0705 -1,4% EUR/GBP 0,8484 -0,1% 0,8493 0,8489 +0,3% USD/JPY 109,96 -0,0% 109,98 109,95 +1,1% GBP/USD 1,2940 +0,1% 1,2929 1,2934 -2,4% USD/CNH 6,9792 +0,0% 6,9777 6,9746 +0,2% Bitcoin BTC/USD 9.772,50 1,02 9.673,75 9.762,00 +35,5%

Der Dollar zeigte sich weiter auf dem Vormarsch. Die Rabobank verweist darauf, dass US-Anlagen angesichts der Stärke der US-Ökonomie weiter gesucht sein dürften. Vor allem das britische Pfund neigte gegen den Greenback zur Schwäche, aber auch gegen den Euro. Die Unsicherheit wegen der Handelsgespräche mit der EU verhindere eine Erholung, sagten Teilnehmer. Im späten US-Handel steht das Pfund bei 1,2920 Dollar nach 1,2998 Dollar am späten Mittwoch.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,22 50,95 +0,5% 0,27 -15,7% Brent/ICE 55,22 54,93 +0,5% 0,29 -15,5%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 07, 2020 01:36 ET (06:36 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.