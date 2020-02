Die US-Fluggesellschaft Delta Air Lines (ISIN: US2473617023, NYSE: DAL) zahlt eine Dividende von 0,4025 US-Dollar je Aktie aus, wie am Donnerstag berichtet wurde. Die Ausschüttung erfolgt am 12. März 2020 (Record date ist der 20. Februar 2020). Auf das Jahr hochgerechnet ergibt sich eine Summe von 1,61 US-Dollar an Dividende. Damit beträgt die aktuelle Dividendenrendite beim derzeitigen Aktienkurs von 58,18 ...

