Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat es wieder geschafft. Der DAX schloss auch den vierten Handelstag in dieser Woche mit Gewinnen ab. Zeitweise sprang er sogar über die Marke von 13.600 Punkten. Am Ende lag der DAX bei 13.375 Zählern. Das ist ein Plus von rund 0,7 Prozent. Die Marktidee ist diesmal Tesla.