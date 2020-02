Kupfer weist zur Überraschung vieler zum Ende dieser Woche einen deutlichen Kursgewinn auf, nachdem zuvor noch Belastungen durch das Corona-Virus und Ängste um eine Konjunkturabschwächung Chinas die Märkte unter Druck setzten. Zwar fiel der Preis für das rötliche Metall noch einmal in den Bereich der 2019'er Tiefs zurück, konnte aber an dieser Stelle dynamisch zur Oberseite abdrehen und eine steile Gegenbewegung einleiten. Wie nachhaltig diese jedoch ausfällt, bleibt unter den gegebenen Umständen noch abzuwarten. Hätte China allerdings nicht mit einer massiven Geldspritze und einer überraschenden Leitzinssenkung interveniert, sähe das Bild ganz anders aus.

Unruhige Zeiten

Aus dem Stand heraus lässt sich nur spekulativ ein weiterer Kupferpreisanstieg rechtfertigen, Kursgewinne in den Bereich von zunächst 5.800 US-Dollar, darüber an die kurzfristig überwundene Hürde von rund 6.000 US-Dollar wären auf Sicht der nächsten Stunden durchaus vorstellbar. In ruhigeres Fahrwasser ...

