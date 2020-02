Die ehemalige Vorsitzende der Linken-Bundestagsfraktion, Sahra Wagenknecht, rechnet im Falle rascher Neuwahlen in Thüringen offenbar mit einem besseren Abschneiden ihrer Partei. "Falls es baldige Neuwahlen gibt, dürften die Ergebnisse eindeutig ausfallen", sagte Wagenknecht der "Saarbrücker Zeitung".



Umfragen zeigten, dass nicht nur die Wähler der Linkspartei Bodo Ramelow als Ministerpräsidenten wollten, sondern auch viele CDU-Wähler, so die Linken-Politikerin weiter. "Dass jetzt mithilfe der AfD der Wählerwille missachtet werden sollte, ändert an Ramelows Beliebtheit nichts", sagte Wagenknecht.