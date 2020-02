WIESBADEN (dpa-AFX) - Die deutschen Ausfuhren sind Ende vergangenen Jahres geringfügig gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte, lagen die Exporte 0,1 Prozent höher als im Vormonat. Die Einfuhren sanken hingegen um 0,7 Prozent. Analysten hatten einen deutlicheren Anstieg der Ausfuhren und einen leichten Zuwachs der Einfuhren erwartet.



Im Gesamtjahr 2019 stiegen sowohl die Einfuhren als auch die Ausfuhren gegenüber dem Vorjahr weiter. Die Zuwächse waren jedoch deutlich schwächer als im Jahr 2018. In absoluten Zahlen wurden neue Rekordwerte erreicht./bgf/mf/mis