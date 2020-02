Die aktuell längste Serie: Vivendi mit 5 Tagen Plus in Folge (Performance: 3.69%) - die längste Serie dieses Jahr: Cree 10 Tage (Performance: 14.85%). Tagesgewinner war am Donnerstag Twitter mit 15,03% auf 38,41 (611% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 15,62%) vor Mologen mit 13,88% auf 0,12 (21% Vol.; 1W -7,75%) und Ibiden Co.Ltd mit 9,62% auf 22,80 (0% Vol.; 1W 10,68%). Die Tagesverlierer: Steinhoff mit -14,44% auf 0,09 (332% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 60,38%), World Wrestling Entertainment mit -9,18% auf 44,50 (478% Vol.; 1W -28,57%), Aurora Cannabis mit -5,60% auf 2,00 (53% Vol.; 1W 3,09%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Twitter (6734,02 Mio.), Novo Nordisk (2563,11) und Vestas (2113,64). Umsatzausreisser nach ...

