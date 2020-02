Entgegen aller Erwartungen schreibt Osram erstmals wieder Gewinn. Damit ist auch rechnerisch die Kombination mit AMS nachvollziehbar. Der Kurs zieht vorsichtig weiter an und wer drin ist bleibt drin! AMS als Mutter ist vermutlich etwas besser gestellt. Deshalb in beide Titel investieren, also zweigleisig!



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Kennen Sie schon das Free TV-Angebot von Bernecker TV? Abonnieren Sie kostenlos den YouTube-Kanal von Bernecker TV unter: www.youtube.com/BerneckerTV

OSRAM-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de