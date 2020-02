Aktien im Schnelltest. Im zweiten Teil der Gesamtsendung im Bernecker TV vom 06.02.2020 ordnete Bernecker-Redakteur Volker Schulz von "Der Aktionärsbrief" folgende Aktien kurz und knackig für Sie ein:





++ Tesla macht Furore

++ Tele Columbus mit neuem Chef

++ Abo Wind - klein aber oho?

++ NextEra Energy - bei Rücksetzer Depotkandidat?

++ Va-Q-Tec - mit attraktiver Story?

++ Covestro - Trauerspiel in der Kursentwicklung

++ Umicore - Story klar wie Kloßbrühe?

++ Takeaway.com - Was für eine Charttechnik!





Wenn Sie diesen Hinweis auf der Website www.bernecker.info sehen, klicken Sie sich gerne über die Free-TV-Box zum Video. Ansonsten geht es hier entlang:









oder alternativ via Copy/Paste:

https://youtu.be/T04xuDc8lTI

TESLA-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de