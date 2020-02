Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Die deutsche Wirtschaft hat ihre Ausfuhren im Dezember nur ganz leicht gesteigert. Die Exporteure verkauften kalender- und saisonbereinigt lediglich 0,1 Prozent mehr im Ausland als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten ein Plus von 0,8 Prozent erwartet. Die schwelenden Handelskonflikte in der Welt, der Brexit und die Konjunkturflaute in Europa belasten das deutsche Exportgeschäft. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lagen die Exporte um 2,3 Prozent höher.

Die Importe fielen im Dezember um 0,7 Prozent gegenüber dem Vormonat. Auf Jahressicht lagen die Importe um 1,2 Prozent höher.

Kalender- und saisonbereinigt ergab sich ein Außenhandelsüberschuss im Dezember von 19,2 Milliarden Euro. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem Aktivsaldo von 14,0 Milliarden Euro gerechnet.

Der Überschuss in der Leistungsbilanz betrug nach vorläufigen Berechnungen der Bundesbank 29,4 Milliarden Euro. Ökonomen hatten nur einen Überschuss von 24,1 Milliarden Euro erwartet.

Im Gesamtjahr 2019 haben Exporte und Importe die bisherigen Höchstwerte aus 2018 übertroffen. Allerdings verlor das Wachstum im Vergleich zu den Vorjahren an Dynamik. Im abgelaufenen Jahr wurden Waren im Wert von 1.327,6 Milliarden Euro exportiert und Waren im Wert von 1.104,1 Milliarden Euro importiert.

Die Exporte waren damit 2019 um 0,8 Prozent höher als 2018, die Importe um 1,4 Prozent. 2018 waren die Exporte noch um 3,0 Prozent und die Importe um 5,6 Prozent gestiegen, 2017 um 6,2 bzw 8,0 Prozent.

Die Außenhandelsbilanz schloss 2019 mit einem Überschuss von 223,6 (Vorjahr: 228,7) Milliarden Euro ab. Die Leistungsbilanz wies einen Aktivsaldo von 266,2 (246,0) Milliarden Euro auf.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/smh

(END) Dow Jones Newswires

February 07, 2020 02:27 ET (07:27 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.