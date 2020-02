Baden-Baden (ots) - Samstag, 14. März 2020 (Woche 12)/07.02.2020Programmablauf SR beachten!12.45SR: Marktcheck (WH von DI)13.30SR: Vorsicht Verbrechen (WH von DI)Sicher im SüdwestenErstsendung:10.03.2020 in SWR/SR14.15SR: Wieder daheimSpielfilm Deutschland 2008Erstsendung:14.03.2008 in Das ErsteAutor:Andreas Föhr und Thomas LetochaRollen und Darsteller:Maren Bertram____Uschi GlasMaximilian Bertram____Horst SachtlebenTheres____Enzi FuchsEva Klausner____Carin C. TietzeJohann Brugger____Gerd SilberbauerGerhard____Christian KressPeter Hudek____Ulrich Boris PöpplMr. Willbur____Hubert MulzerJohn Corman____Niklas LanskiHeinz Groningen____Reinhold LampePolizist____Johannes Herrschmannund andereKamera: Thomas MerkerMusik: Uli Kümpfel15.45SR: Oma kocht am besten (WH von DO)Krautrouladen mit KartoffelklößenErstsendung:06.06.2019 in SWR BWTagestipp16.15Koch mal ANDERSGast: Isabel VarellErstsendung:02.03.2020 in SWR/SRPressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285, grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4513817