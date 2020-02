Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Rheda-Wiedenbrück (pta007/07.02.2020/08:30) - Die Westag & Getalit AG hat im Geschäftsjahr 2019 Umsatzerlöse in Höhe von 230,7 Mio. Eur erzielt (Vorjahr 233,1 Mio. Eur). Das Ergebnis vor Steuern gem. HGB beläuft sich nach vorläufigen Zahlen auf 8,2 Mio. Eur (Vorjahr 3,7 Mio. Eur). Positiv wirkte sich dabei insbesondere der Buchgewinn aus dem Verkauf der Anteile an der AKP-Carat-Arbeitsplatten GmbH in Höhe von 6,1 Mio. Eur aus. Die operative Entwicklung der Gesellschaft liegt nach vorläufigen Zahlen unter den Erwartungen und dem Vorjahreswert. Alle genannten Zahlen sind vorläufig und unterliegen der zurzeit stattfindenden Abschlussprüfung. Da die Gesellschaft plant, ihren Geschäftsbericht 2019 auf Basis des Einzelabschlusses gem. HGB zu erstellen, sind die o.g. Kennzahlen ebenfalls darauf basiert. Das endgültige Ergebnis und den Vorschlag über die Gewinnverwendung gibt die Gesellschaft nach Feststellung des Jahresabschlusses bekannt.



Die Gesellschaft wird in Kürze die Überprüfung ihrer zukünftigen strategischen Ausrichtung abschließen und anschließend weitere Informationen hierzu veröffentlichen.



Die vorstehende Meldung sowie weitere Informationen über unsere Gesellschaft können über unsere Internetadresse unter www.westag-getalit.com abgerufen werden.



Westag & Getalit AG
Hellweg 15 | D-33378 Rheda-Wiedenbrück
www.westag-getalit.com



