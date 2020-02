Im Januar haben wir den REIT CoreCivic erstmalig in das Portfolio des Max Otte Vermögensbildungsfonds aufgenommen. Das Unternehmen bietet Regierungspartnern eine breit diversifizierte Palette an Lösungsmöglichkeiten. Durch qualitativ hochwertiges Korrektur- und Haftmanagement, innovative und kostensparende Immobilienlösungen sowie ein wachsendes Netzwerk von Wiedereinstiegszentren, um die Rückfälligkeitskrise in Amerika zu bewältigen. Dabei sollen vor allem staatliche Einrichtung unterstützt und entlastet werden, da die dortigen Auslastungen bei bis zu 140% liegen. Hierbei ist das Ziel die Kostenvorgaben effizient einzuhalten. Zusätzlich diversifiziert CoreCivic stärker im Bereich Regierungsimmobilien für administrative Zwecke. Das Unternehmen hat eine niedrige Verschuldung. Es tritt teilweise selbst als Betreiber der eigenen Immobilien auf, aber nicht ausschließlich.

