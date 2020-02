Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Eltville (pts008/07.02.2020/08:45) - Die Deutschen lieben Anlagen in Goldmünzen und Goldbarren. Es hat in den letzten Jahren auch bezüglich Rendite viel Freude gebracht. Aber aktuell läuft den klassischen Edelmetallen Palladium den Rang ab. Enorme Nachfrage trifft hier auf vergleichsweise minimale Angebote. Und das treibt den Preis in schwindelerregende Höhen. Edelmetallexperte und Rhodium-Papst Hans Kleser hat bereits vor Jahren eine klare Empfehlung für dieses seltene Metall ausgesprochen. All jene, die dieser Empfehlung nachgekommen sind, konnten sich über ein wahres Kursfeuerwerk freuen. Hans Kleser: "2019 wurde meine Voraussage von der Realität sogar eingeholt. Rhodium legte eine 80-prozentige Wertsteigerung hin und übertraf alle anderen Investments auf den Finanzmärkten. Und es geht weiter...". Infos über Edelmetalle und Rhodium auf: https://werteshop.hk-werte.de/wertetableau/



In Krisenzeiten gehen alle Investments in Richtung Edelmetalle und Rhodium



Auch das neue Jahr scheint das Jahr der Edelmetalle zu werden. Kein Wunder, wenn man sich die aktuellen Krisenherde auf der Welt ansieht und die schnellen und zumeist negativen Reaktionen der Weltbörsen. Egal, ob Brexit oder Corona-Virus - die Verunsicherung ist groß. Stabilität bringt nur die Absicherung in Edelmetallen. Wobei die Exoten hier ganz besonders gewinnbringend erscheinen. Palladium wird auch in großen Mengen von der Automobilindustrie verwendet und in Katalysatoren zur Reinigung der Abgase eingesetzt. Und in Zeiten der Luftverschmutzung und Klimadiskussion scheint kein Ende der Nachfrage in diesem Bereich in Aussicht.



Zeichen stehen auf Kauf



"Egal, ob Gold, Silber oder andere Edelmetalle wie Rhodium oder Palladium. Denn Edelmetalle sind auch in Zeiten wie diesen, eine goldrichtige und sichere Sache", so Hans Kleser, Edelmetallexperte der G Deutsche Gold. AG https://deutsche-gold.ag



