Deutsche Produktion im Dezember deutlich schwächer als erwartet

Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands hat sich im Dezember deutlich schwächer als erwartet entwickelt, was auch an einer hohen Anzahl an Brückentagen gelegen haben dürfte. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) fiel die Produktion gegenüber dem Vormonat um 3,5 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten dagegen einen leichten Anstieg um 0,1 Prozent prognostiziert. Den vorläufig für November gemeldeten Anstieg von 1,1 Prozent revidierten die Statistiker auf 1,2 Prozent.

Deutsche Exporte steigen im Dezember sehr verhalten

Die deutsche Wirtschaft hat ihre Ausfuhren im Dezember nur ganz leicht gesteigert. Die Exporteure verkauften kalender- und saisonbereinigt lediglich 0,1 Prozent mehr im Ausland als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten ein Plus von 0,8 Prozent erwartet. Die schwelenden Handelskonflikte in der Welt, der Brexit und die Konjunkturflaute in Europa belasten das deutsche Exportgeschäft.

Quarles hält aktuelle Zinspolitik der Fed für angemessen

Der stellvertretende Vorsitzende der Federal Reserve, Randal Quarles, sieht keine unmittelbare Notwendigkeit für eine Änderung des kurzfristigen Zinsziels der US-Notenbank. "Ich halte den gegenwärtigen Kurs der Geldpolitik angesichts der wirtschaftlichen Aussichten und des relativ gedämpften Inflationsdrucks für angemessen", sagte Quarles in einer Rede in New York. "Ich bleibe optimistisch, was die Aussichten betrifft."

Thüringens CDU kann sich nicht zu raschen Neuwahlen durchringen

Die thüringische Landes-CDU hat sich in stundenlangen Krisenberatungen nicht auf die Zustimmung zu raschen Neuwahlen einigen können. Der Landesverband wolle zunächst mit den bestehenden Mehrheitsverhältnissen im Landtag einen Ausweg aus der Krise nach der Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten suchen, sagte CDU-Bundeschefin Annegret Kramp-Karrenbauer in der Nacht zum Freitag beim Verlassen der Sitzung in Erfurt.

Thüringer FDP stellt sich geschlossen hinter Kemmerich

Die Thüringer FDP hat sich nach der Debatte um die Ministerpräsidentenwahl geschlossen hinter ihren Vorsitzenden Thomas Kemmerich gestellt. Der Landesvorstand sprach Kemmerich einstimmig das Vertrauen aus, wie die Partei in Erfurt mitteilte. "Thomas ist unser Freund und bleibt selbstverständlich unser Vorsitzender", erklärte der Thüringer FDP-Bundestagsabgeordnete Reginald Hanke. Der Vorstand zeigte sich erschüttert "über den organisierten Hass in Form von Massenmails und Drohbriefen, der den Liberalen derzeit entgegenschlägt"

Macron will Europäern bei Rede über Atomwaffen-Doktrin "Dialogangebot" machen

Bei einer Rede über die künftige Atomwaffen-Doktrin seines Landes will Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Freitag den europäischen Ländern ein "Dialogangebot" unterbreiten. Der Staatschef werde in der Ansprache betonen, dass Europa in einer zunehmend instabilen Welt gegenüber den USA, China und Russland nicht zum bloßen "Zuschauer" werden dürfe, hieß es am Donnerstag aus französischen Regierungskreisen.

Chef von Al-Kaida-Unterorganisation bei US-Angriff im Jemen getötet

Bei einem Einsatz im Jemen haben die USA den Chef einer Unterorganisation des Terrornetzwerks Al-Kaida getötet. US-Präsident Donald Trump teilte mit, auf seinen Befehl hin sei der Chef von Al-Kaida auf der Arabischen Halbinsel (Aqap), Kassim al-Rimi, bei einer "Anti-Terror-Operation" in dem Bürgerkriegsland "erfolgreich eliminiert" worden.

Buttigieg in Endergebnissen der Iowa-Vorwahl hauchdünn vorn

Nach den durch eine blamable technische Panne verursachten Verzögerungen haben die US-Demokraten das Endergebnis ihrer Präsidentschaftsvorwahl im Bundesstaat Iowa veröffentlicht. Demnach liegt der pragmatisch-moderate Ex-Bürgermeister Pete Buttigieg hauchdünn vor dem linksgerichteten Senator Bernie Sanders an der Spitze, wie die Regionalsektion der Demokraten in Iowa nach Auszählung der Stimmen in allen Bezirken mitteilte. Buttigieg kommt den Angaben zufolge auf 26,2 Prozent, Sanders auf 26,1 Prozent.

Parteichef der US-Demokraten fordert Überprüfung der Vorwahlen in Iowa

Die Parteiführung der US-Demokraten will die von einer heftigen Panne überschatteten Vorwahlen der Partei im Bundesstaat Iowa überprüfen lassen. "Genug ist genug", schrieb Parteichef Tom Perez im Kurzbotschaftendienst Twitter. Um das "Vertrauen der Öffentlichkeit" in das Ergebnis sicherzustellen, rief er seine Parteifreunde in Iowa dazu aus, "unverzüglich" mit einer erneuten Überprüfung zu beginnen.

Trump spricht Xi "Vertrauen" im Kampf gegen Coronavirus aus

US-Präsident Donald Trump hat in einem Telefonat mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping sein "Vertrauen" zum Ausdruck gebracht, dass die Volksrepublik die Coronavirus-Epidemie erfolgreich bekämpfen wird. Trump habe sein Vertrauen in Chinas "Stärke und Widerstandskraft" bei der Konfrontation mit der Epidemie bekundet, teilte das Weiße Haus mit. Xi wiederum versicherte laut chinesischen Staatsmedien in dem Telefonat, dass sein Land eine "landesweite Mobilisierung" gegen den Krankheitsausbruch in Gang gesetzt habe.

Weitere 73 Todesopfer in China durch Coronavirus-Epidemie

Die Zahl der Todesopfer in China durch das neuartige Coronavirus hat erneut deutlich zugenommen. Wie die chinesische Regierung mitteilte, starben seit dem Vortag 73 Menschen an den Folgen der Infektion. Die offizielle Gesamtzahl der Todesopfer der Epidemie in Festlandchina stieg damit auf 636. In der Provinz Hubei wurden 69 der neuen Todesfälle verzeichnet, von der die Epidemie im Dezember ihren Ausgang genommen hatte.

Früher Entdecker des Coronavirus selber an der Infektion gestorben

Ein chinesischer Mediziner, der als einer der ersten vor dem neuartigen Coronavirus gewarnt hatte, ist nun selber an der Infektion gestorben. Der 34-jährige Li Wenliang habe sich im Kampf gegen das Virus selbst angesteckt, teilte das Zentralkrankenhaus der Millionenmetropole Wuhan im Onlinedienst Weibo mit. Die "umfassenden Anstrengungen", sein Leben zu retten, seien vergeblich gewesen.

+++ Konjunkturdaten +++

Norwegen BIP 4Q +0,2%

Norwegen BIP 4Q PROGNOSE: +0,3%

Japan/Ausgaben privater Haushalte Dez -4,8% (PROGNOSE: -1,7%) gg Vorjahr

Japan/Ausgaben Arbeitnehmer-Haushalte Dez -4,1% gg Vorjahr

Japan/Konsumneigung Dez 38,8%

Japan/Konsumneigung Dez -1,0 Pkt gg Vorjahr

