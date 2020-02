Unterföhring (ots) - Futuristisches Glashaus oder digitaler Detox im Blockhaus? Wo wohnt es sich besser und welche Wirkung hat das entsprechende Umfeld auf einen Menschen? Diesen Fragen gehen die 14 Bewohner von "Big Brother" ab Montag, 10. Februar 2020, 100 Tage lang auf den Grund.Das Glashaus: Im futuristisch anmutenden Glashaus wirkt das Leben auf den ersten Blick luxuriös und sorglos. Technische Raffinessen und Gadgets erleichtern den Alltag der Bewohner. Aber: Im Glashaus sind die Bewohner auch dem permanenten und teils gnadenlosen Feedback der Zuschauer ausgesetzt!Das Blockhaus: "Back to the Roots", so könnte man das Motto des Blockhauses beschreiben. Zwar ist hier deutlich mehr Teamarbeit gefragt, um einen komfortablen Lebensstandard zu halten, jedoch werden die Bewohner des Blockhauses nicht unmittelbar mit dem Feedback der Zuschauer konfrontiert.Eckdaten der Häuser:Blockhaus:Innenfläche: 90 m²Außenfläche: 175 m²Gesamtfläche: 265 m²Glashaus:Innenfläche: 198 m²Außenfläche: 201 m²Gesamtfläche: 399 m²Technik (gesamt):Kameras: 95Drahtlosmikros: 16Atmo-Mikros: 32Die bekannteste Reality-Show der Welt ist zurück! Zum ersten Malzeigt SAT.1 "Big Brother" und 14 Bewohner, die sich der Frage stellenmüssen: "Was ist ein Mensch wert?""Big Brother" ab Montag, 10.Februar 2020-Montags, 20:15 Uhr live und Mo-Fr, 19:00 Uhr in SAT.1 und auf Joyn-Montags, nach der SAT.1-Live-Show "Big Brother - Die Late NightShow", live auf sixx und auf Joyn-Die Wiederholung der Tageszusammenfassung Mo-Fr, 10:00 Uhr in SAT.1Hashtag zur Show: BigBrother2020Auf glomex, dem Videomarktplatz der ProSiebenSat.1-Gruppe, stehenIhnen kostenfrei alle Highlight-Videos zu BigBrother2020 und zuvielen weiteren Shows zum Einbinden bereit. Hier können Sie sich beiglomex als Publisher anmelden.Aktuelle Infos rund um BigBrother2020 finden Sie immer auf derPresseseite: http://presse.sat1.de/bigbrotherPressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PRSimon WalterTel. +49 [89] 9507-1125Simon.Walter@ProSiebenSat1.comwww.presse.sat1.dewww.p7s1-pr.deBildredaktion:Clarissa SchreinerTel. +49 [89] 9507-1191Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4513845