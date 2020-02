FRANKFURT (Dow Jones)--Der Touristikkonzern Tui bringt seine Kreuzfahrttochter Hapag-Lloyd Cruises in das Schwesterunternehmen Tui Cruises ein. Tui Cruises wird von dem Konzern als paritätisches Joint Venture mit der Kreuzfahrtgesellschaft Royal Caribbean Cruises geführt. Die Transaktion habe einen Wert von 1,2 Milliarden Euro exklusive Nettoverschuldung und führe zu einem erwarteten Barmittelzufluss von netto circa 700 Millionen Euro, teilte die Tui AG mit. In der Summe enthalten sind 63 Millionen Euro, die den Angaben zufolge fällig werden, wenn Hapag-Lloyd Cruises das Plan-EBIT für das laufende Geschäftsjahr erreicht.

Der Konzern erwartet aus der Transaktion, die im Sommer abgeschlossen werden soll, einen "erheblichen Buchgewinn".

Tui hatte Mitte Januar bereits mitgeteilt, dass man eine Joint-Venture-Struktur für Hapag-Lloyd Cruises prüfe. Neben dem Umbau des Konzerns zum Digitalunternehmen will Tui den Ausbau des Kerngeschäfts Hotels und Kreuzfahrten kapitalschonend beschleunigen. Hapag-Lloyd Cruises ist der führende Anbieter von Luxus- und Expeditionskreuzfahrten in deutschsprachigen Märkten. Die Nachfrage sei allerdings auch in nicht-deutschsprachigen Ländern vorhanden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 07, 2020 03:08 ET (08:08 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.