Die Exporte aus Deutschland haben im letzten Jahr einen neuen Rekordwert erreicht. Konkret wurden im Jahr 2019 von Deutschland Waren im Wert von 1.327,6 Milliarden Euro exportiert und Waren im Wert von 1.104,1 Milliarden Euro importiert, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) anhand vorläufiger Ergebnisse am Freitag mit.



Die Exporte im Jahr 2019 lagen damit 0,8 Prozent höher als 2018. Die Importe stiegen um 1,4 Prozent. Allerdings verlor das Wachstum im Vergleich zu den Vorjahren an Dynamik. 2018 waren die Exporte noch um 3,0 Prozent und die Importe um 5,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. 2017 hatten die Exporte 6,2 Prozent und die Importe 8,0 Prozent über dem Vorjahresniveau gelegen.



Die Außenhandelsbilanz schloss im Jahr 2019 mit einem Überschuss von 223,6 Milliarden Euro ab, so das Statistikamt weiter. 2018 hatte der Saldo in der Außenhandelsbilanz 228,7 Milliarden Euro betragen. Die Leistungsbilanz schloss im Jahr 2019 unter Berücksichtigung der Salden für Warenhandel einschließlich Ergänzungen zum Außenhandel (+237,5 Milliarden Euro), Dienstleistungen (-21,7 Milliarden Euro), Primäreinkommen (+97,8 Milliarden Euro) und Sekundäreinkommen (-47,4 Milliarden Euro) nach vorläufigen Berechnungen der Deutschen Bundesbank mit einem Überschuss von 266,2 Milliarden Euro ab. 2018 hatte die Leistungsbilanz einen Aktivsaldo von 246,0 Milliarden Euro ausgewiesen.



In die Mitgliedstaaten der EU wurden im Jahr 2019 Waren im Wert von 777,3 Milliarden Euro exportiert und Waren im Wert von 631,3 Milliarden Euro von dort importiert, so das Bundesamt. Gegenüber 2018 nahmen die Exporte in die EU-Staaten um 0,2 Prozent ab, die Importe aus den EU-Staaten stiegen um 1,3 Prozent. In die Staaten der Eurozone wurden im Jahr 2019 Waren im Wert von 491,8 Milliarden Euro (-0,1 Prozent) geliefert und Waren im Wert von 409,1 Milliarden Euro (+0,8 Prozent) aus diesen Staaten bezogen. In die EU-Staaten, die nicht der Eurozone angehören, wurden im Jahr 2019 Waren im Wert von 285,5 Milliarden Euro (-0,4 Prozent) exportiert und Waren im Wert von 222,3 Milliarden Euro (+2,1 Prozent) von dort importiert, so die Statistiker weiter.



In die Staaten außerhalb der EU (Drittstaaten) wurden 2019 Waren im Wert von 550,3 Milliarden Euro exportiert und Waren im Wert von 472,8 Milliarden Euro aus diesen Staaten importiert. Gegenüber 2018 nahmen die Exporte in die Drittstaaten um 2,2 Prozent zu, die Importe von dort stiegen um 1,6 Prozent. Im letzten Monat des vergangenen Jahres wurden von Deutschland Waren im Wert von 98,0 Milliarden Euro (+2,3 Prozent gegenüber Dezember 2018) ausgeführt und Waren im Wert von 82,8 Milliarden Euro (+1,2 Prozent) eingeführt. Kalender- und saisonbereinigt stiegen die Exporte gegenüber dem Vormonat November 2019 um 0,1 Prozent, die Importe nahmen um 0,7 Prozent ab, so das Bundesamt.