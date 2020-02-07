DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
CO.CCBI RQFII MON.MK.A CH CCMR GB00BVJF7G73 BAW/UFN
CO.CCBI RQFII MON.MK.C EO CCME GB00BVJF7F66 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
CO.CCBI RQFII MON.MK.A CH CCMR GB00BVJF7G73 BAW/UFN
CO.CCBI RQFII MON.MK.C EO CCME GB00BVJF7F66 BAW/UFN