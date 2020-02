Die mit Abstand meistgehandelte Aktie am Donnerstag in Stuttgart war die Deutsche Bank Aktie. Die US-Investmentgesellschaft Capital Group hat sich mit 3,1 Prozent an der Deutschen Bank beteiligt. Die Investoren scheinen die Beteiligung als einen Vertrauensbeweis für die eingeleiteten Umbaupläne der Deutschen Bank zu interpretieren. Die Aktie notierte knapp 10 % höher bei 9,02 Euro. Noch vor wenigen Tagen hatte die Deutsche Bank einen Milliardenverlust fürs letzte Geschäftsjahr verkündet. EUWAX Der ...

