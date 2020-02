Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der nächsten Handelswoche werden die Investoren auf Emissionen der Schatzämter in den Niederlanden und Italien sowie der Bundesfinanzagentur treffen, so die Analysten der Helaba.Bei deutschen Bundeswertpapieren liege die 2J-Rendite bei -0,64%. Im 10J-Segment würden die Finanzmarktteilnehmer mit Bunds zurzeit eine Rendite von -0,36% erzielen. Damit sei die Aufwärtstrendlinie von September letzten Jahres außer Reichweite. Diese verlaufe heute bei -0,17%. Der Renditevorsprung von Treasury Notes gegenüber dem deutschen Pendant liege im Bereich von zwei Jahren momentan bei 207 BP. Damit setze sich die Abwärtsbewegung mit Ursprung November 2018 fort. (07.02.2020/alc/a/a) ...

