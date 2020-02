Guten Morgen,ein neuer Großaktionär bei der Deutschen Bank war wohl die interessanteste Meldung des Tages. Denn hier es geht allein um die Frage des warum?Die Hintergründe warum die US-Investmentgesellschaft Capital Group sich mit 3,1% positioniert sind nicht näher erläutert worden. Ist es ein Trade, eine Spekulation auf den turn-around oder der Glaube daran, dass die Bank eine lukrative Zukunft vor sich hat? Vielleicht hat auch Bank-Chef Sewing einfach nur einen guten Job gemacht als er in den vergangenen Wochen kräftig die Werbetrommel gerührt hat. Für uns zählt nur: kurzfristig entsteht nun der Spielraum für einen weiteren Erholungsansatz bis 11 €, also der 200-Tagelinie. Das wären dann schon wieder fast 100% Kursgewinn seit dem Tief im Mai 2019 bei 6 €. Von einer richtigen Trendwende kann daher noch lange keine Rede sein. Unser Rat: Es schadet nicht mit einem Fuß in der Tür dabei zu sein, aber nicht, weil die Bank aus dem Schlimmsten raus ist, sondern weil der Markt gern die Volatilität spielt. Fairerweise muss gesagt sein: die Bemühungen Sewings gehen in die korrekte Richtung, aber eine Wachstumstory ist es noch lange nicht.

Den vollständigen Artikel lesen ...