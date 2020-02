Ermutigende Daten sowie die positive US-Berichtssaison konnten die Kurse an den Aktienmärkten weiter nach oben treiben. Doch ist das Tempo der Anstiege angesichts der bestehenden Risiken um das Coronavirus berechtigt? Die PBoC sprach heute davon, dass die Auswirkungen des Coronavirus-Ausbruchs auf die Wirtschaft nur vorübergehend seien. Doch die Zahl der Todesfälle hat sich in China in knapp einer Woche mehr als verdoppelt, einige Städte bleiben abgeriegelt, der Verkehr ist stark zurückgegangen ...

