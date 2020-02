Zürich (awp) - Die Aktien der Grossbank Credit Suisse sind am Freitag im frühen Handel stark unter Druck. Der angekündigte Wechsel an der Konzernspitze scheint am Markt zunächst nicht besonders gut aufgenommen zu werden. Credit Suisse verlieren gegen 9.55 Uhr 3,6 Prozent auf 12,32 Franken, während der Gesamtmarkt ebenfalls leicht tiefer steht. Zeitgleich geben UBS 0,8 Prozent auf 12,47 Franken nach. Im vergangenen Jahr hatten CS gut ein Fünftel zugelegt. Seit Antritt des nun scheidenden Konzernchef Tidjane Thiams ...

