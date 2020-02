FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert je Aktie der Deutschen Bank nach dem Einstieg der US-Investmentgesellschaft Capital Group von 7,60 auf 8,20 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Am Kapitalmarkt steige das Vertrauen in die neue Strategie der Deutschen Bank, wie der Einstieg der Capital Group zeige, schrieb Analyst Markus Mischker in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Weg zu einer "neuen" Deutschen Bank ist seines Erachtens aber weiterhin mit signifikanten Risiken versehen. Er halte daher den Bewertungsabschlag, welcher sich aus der Unsicherheit über den Restrukturierungserfolg und die niedrige Ertragskraft speise, für angemessen. Weitere Erfolge im Zuge der Restrukturierung könnten eine moderat höhere Bewertung rechtfertigen./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2020 / 09:25 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2020 / 09:35 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005140008

