BERLIN (Dow Jones)--Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) sieht nach den jüngsten Daten zu Außenhandel und Produktion auch für 2020 schlechte Voraussetzungen für das Auslandsgeschäft der deutschen Wirtschaft. "2019 war ein gebrauchtes Jahr für die deutsche Exportwirtschaft", sagte DIHK-Außenhandelsexperte Kevin Heidenreich. Neue Zölle, Unsicherheiten durch den Brexit und eine lahme Weltkonjunktur hätten das Geschäft der exportierten Unternehmen ausgebremst. "Die globalen Unsicherheiten bleiben auch 2020 bestehen", warnte er.

Die nächsten US-Zölle seien bereits angekündigt, der Ausgang des Brexit sei weiterhin unklar und die Coronavirus-Epidemie schwäche die ohnehin angeschlagene Wirtschaft in China. "All das sind schlechte Voraussetzungen für das Auslandsgeschäft der deutschen Wirtschaft", sagte der Handelsexperte. Die Auswirkungen zeigten sich in der gesunkenen Industrieproduktion. Umso wichtiger sei es, die Wirtschaft konjunkturell zu stärken - "mit mehr Investitionen in Bildung und Infrastruktur, weniger Bürokratie sowie einer Reform der Unternehmenssteuern".

Die deutsche Wirtschaft hat ihre Ausfuhren im Dezember nach jüngsten Angaben des Statistischen Bundesamts nur ganz leicht gesteigert. Die Exporteure verkauften demnach kalender- und saisonbereinigt lediglich 0,1 Prozent mehr im Ausland als im Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten ein Plus von 0,8 Prozent erwartet. Im Gesamtjahr 2019 lagen die Exporte um 0,8 Prozent höher als 2018.

February 07, 2020

