Linz (www.anleihencheck.de) - Gestern um 14 Uhr fiel eine Entscheidung, an die nur wenige Marktteilnehmer geglaubt haben, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die tschechische Notenbank (CNB) habe ihren Leitzins von 2,00% auf 2,25% angehoben. Der tschechische Leitzins habe seit Mai 2019 konstant bei 2,00% gelegen. Die Sitzungsprotokolle der CNB hätten gezeigt, dass in den letzten Monaten sowohl über Senkungen, als auch Erhöhungen diskutiert worden sei. Damit sei die CNB die einzige europäische Notenbank gewesen - außer den Norwegern - die über Zinsanhebungen nachgedacht habe. Nachdem es zwar in letzter Zeit um die großen Themen wie Brexit oder Handelsstreit zwischen China und den USA ruhiger geworden sei, hätten die Inflationsziffern für November und Dezember mit 3,10% und 3,20% deutlich über dem Zielband der CNB von 2,00% gelegen, was eine Erhöhung zu rechtfertigen scheine. Die Argumente für eine Beibehaltung des Zinssatzes, dass die wirtschaftliche Stabilisierung noch auf etwas wackeligen Beinen stehe, hätten gefühlsmäßig schwerer gewogen. EUR/CZK (Tschechische Krone) sei unmittelbar nach der Entscheidung durch die 25er Marke gegangen und habe im Low bei 24,879 notiert. (07.02.2020/alc/a/a) ...

