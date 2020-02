FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 07.02.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1550 (1650) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 175 (220) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES CVS GROUP PRICE TARGET TO 1400 (1200) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES MITCHELLS & BUTLERS TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 480 PENCE - BERNSTEIN CUTS ROYAL MAIL TO 'UNDERPERFORM'('MARKET-PERFORM') TARGET 135 (225)P - CREDIT SUISSE CUTS ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 138 (152) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES ASHMORE GROUP TARGET TO 500 (480) PENCE - 'UNDERPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 730 (685) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS MELROSE INDUSTRIES TO 'BUY' ('CONV. BUY LIST') - TARGET 260 (250)P - GOLDMAN RAISES ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 575 (560) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES HSBC TO 'CONVICTION BUY LIST' (BUY) - PRICE TARGET 860 (865) PENCE - JEFFERIES CUTS AVIVA PRICE TARGET TO 500 (502) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 140 (150) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES RAISES BELLWAY PRICE TARGET TO 4395 (4256) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES VODAFONE TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 176 (144) PENCE - JPMORGAN RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 8100 (7000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - PEEL HUNT RAISES CVS GROUP PRICE TARGET TO 1250 (1150) PENCE - 'BUY' - RBC RAISES HUNTSWORTH TO 'TOP PICK' ('OUTPERFORM') - TARGET 130 PENCE - UBS CUTS IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 1700 (1790) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES BARRATT DEVELOPMENTS PRICE TARGET TO 880 (860) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 650 (630) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES SPIRENT PRICE TARGET TO 220 (195) PENCE - 'NEUTRAL'



