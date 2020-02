NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für L'Oreal nach Umsatzzahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Der Kosmetikkonzern habe ein sehr starkes Jahr 2019 solide beendet, schrieb Analystin Stephanie Wissink in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts der Unsicherheiten wegen des Coronavirus gebe es keinen Ausblick. Die Auswirkungen der Viruskrise in China seien aber vorübergehender Natur./mis/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2020 / 02:20 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2020 / 02:20 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120321

LOREAL-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de