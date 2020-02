Allgemeine Gold- und Silberscheideanstalt AG veröffentlicht vorläufiges Ergebnis 2019 und schlägt Dividende von EUR 3,80 je Aktie vorDGAP-Ad-hoc: Allgemeine Gold- und Silberscheideanstalt AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis Allgemeine Gold- und Silberscheideanstalt AG veröffentlicht vorläufiges Ergebnis 2019 und schlägt Dividende von EUR 3,80 je Aktie vor07.02.2020 / 11:07 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Pforzheim, 7. Februar 2020Im Zuge der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2019 zeichnet sich ein vorläufiger Jahresüberschuss von (ungeprüft) EUR 19,8 Mio. ab (Geschäftsjahr 2018: EUR 16,7 Mio.). Der Jahresüberschuss liegt damit über der Erwartung eines leichten Ergebnisrückgangs gegenüber dem Vorjahr.Der Vorstand hat heute beschlossen, dem Aufsichtsrat eine Dividende von EUR 3,80 je Aktie vorzuschlagen (Vorjahr: EUR 3,80 je Aktie).Nach Durchführung der Abschlussprüfung sowie nach Feststellung des Jahresabschlusses in der voraussichtlich am 7. April 2020 stattfindenden Bilanzsitzung des Aufsichtsrats und vorbehaltlich der Zustimmung durch den Aufsichtsrat soll der am 30. Juni 2020 stattfindenden Hauptversammlung die entsprechende Verwendung des Bilanzgewinns vorgelegt werden.Mitteilende Person: Dr. Bernhard Olt, Vorstand FinanzenBei Fragen wenden Sie sich bitte an: Allgemeine Gold- und Silberscheideanstalt AG Dr. Bernhard Olt Tel.: +49 (0) 7231 960-331 E-Mail: investorrelations@agosi.de07.02.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Allgemeine Gold- und Silberscheideanstalt AG Kanzlerstr. 17 75175 Pforzheim Deutschland Telefon: +49 (0)7231 9600 E-Mail: info@agosi.de Internet: www.agosi.de ISIN: DE0005038509 WKN: 503850 Börsen: Freiverkehr in München EQS News ID: 970507Ende der Mitteilung DGAP News-Service970507 07.02.2020 CET/CEST