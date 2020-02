DGAP-Media / 2020-02-07 / 11:03 *Aladdin Healthcare Technologies SE ernennt David C. Rubinsztein zum neuen Chief Scientific Advisor * *Professor Rubinsztein ist Pionier für neurodegenerative Erkrankungen und Autophagie.* _BERLIN/LONDON, 07. Februar 2020 - Aladdin Healthcare Technologies SE (??zAladdin", ISIN: _DE000A12ULL2 [1]_) gibt heute bekannt, dass Professor David C. Rubinsztein zum Chief Scientific Director ernannt wurde. David Rubinsztein ist der stellvertretende Direktor des Instituts für medizinische Forschung an der Universität Cambridge, Professor für Molekulare Neurogenetik und ??zWellcome Trust Principal Research"-Stipendiat. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in der Autophagie und der Neurodegeneration._ Rubinsztein ist der akademische Direktor des _Alzheimer's Research UK (ARUK) Cambridge Drug Discovery_-Instituts und Mitglied der _Royal Society_ und der _Academy of Medical Sciences_. Rubinsztein hat von ??zClarivate Analytics" und ??zThomson Reuters" zahlreiche vielbeachtete Preise für Wissenschaftler erhalten. Er hat mehr als 300 Fachartikel in namhaften internationalen Fachmagazinen veröffentlicht, unter anderem in _Nature and Cell_ und wird mehr als 75.000 Mal auf Google zitiert. "Ich freue mich sehr, Professor David C. Rubinsztein als Chief Scientific Advisor begrüßen zu dürfen", sagt Wade Menpes-Smith, CEO von Aladdin Healthcare Technologies SE. "Als führender Vertreter seiner Branche wird er seine enorme Erfahrung und Expertise im Bereich neurodegenerativer Erkrankungen einbringen und uns bei der Produktorientierung unseres Unternehmens beraten. Außerdem wird uns David bei der Validierung verschiedener Prototypen von Aladdins ??zEarly Diagnosis Platform" unterstützen. Er wird zudem die Entwicklung von Aladdins Wissensdatenbank zu neurodegenerativen Erkrankungen leiten, die auf die Erforschung von Krankheitsverläufen, die Entdeckung von Zielmolekülen und neuer Biomarker ausgerichtet ist", so Wade Menpes-Smith. *Über Aladdin Healthcare Technologies SE* Aladdin Healthcare Technologies SE (und seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Aladdin Healthcare Technologies Ltd.) ist ein führender Hersteller von Anwendungen für die AI-Gesundheitsdiagnostik und die Arzneimittelforschung, die sowohl die Diagnose von Krankheiten im Frühstadium als auch den gesamten Prozess der Arzneimittelforschung beschleunigen können. Aladdins Fokus liegt auf altersbedingten Krankheiten, darunter auch Alzheimer-Erkrankungen. Dabei arbeitet Aladdin mit zahlreichen Partnern innerhalb des globalen Gesundheitssystems zusammen, um gezielte Informationen wie Genom-, MRT-, PET-, Kognitions- und weitere Daten zum Lebensstil von Patienten vertraulich und sicher zu erheben. Diese Datensätze werden dann analysiert und zur Entwicklung proprietärer KI-Tools verwendet, die den Fachleuten im Gesundheitswesen helfen können, altersbezogene Krankheiten genauer und effizienter zu diagnostizieren. Das neue Diagnoseverfahren ermöglicht außergewöhnliche Zeit- und Kosteneinsparungen im Gesundheitswesen. Darüber hinaus wird die Plattform zur Entdeckung von Arzneimitteln, zur Beschleunigung der Arzneimittelentwicklung, bei klinischen Studien und bei der genaueren Einschätzung der Forschungsergebnisse von Pharmaunternehmen eingesetzt. Internetseite: www.aladdinid.com [2] WKN: A12ULL ISIN: DE000A12ULL2 [1] Kürzel: NMI *Pressekontakt* CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Tel. +49 89 1250 90330 Email: sh@crossalliance.de www.crossalliance.de [3] Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Aladdin Healthcare Technologies SE Schlagwort(e): Gesundheit 2020-02-07 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Aladdin Healthcare Technologies SE Unter den Linden 10 10117 Berlin Deutschland Telefon: 030 700140449 E-Mail: info@aladdinid.com Internet: www.aladdinid.com ISIN: DE000A12ULL2 WKN: A12ULL Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf EQS News ID: 970567 Ende der Mitteilung DGAP-Media 970567 2020-02-07 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=ead13565eed11c61275a9f7fb2ee1f10&application_id=970567&site_id=vwd&application_name=news 2: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=a2dd1bbc615be83abe8f7699163b31b0&application_id=970567&site_id=vwd&application_name=news 3: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=2fb82c892c1fc6e111f3d23d87061155&application_id=970567&site_id=vwd&application_name=news

