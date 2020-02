Linz (www.anleihencheck.de) - Nachdem der Franken am Mittwoch wieder auf bis zu 1,0689 zum Euro ging, zeigte er sich gestern wieder leicht schwächer und notierte bis 1,0724, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.SNB (Schweizer Nationalbank)-Präsident Thomas Jordan habe betont, dass die Zentralbank zum einen an den Negativzinsen festhalten werde und zum anderen die Möglichkeit einer weiteren Zinssenkung bestehe. Zudem habe er betont, dass Interventionen am Devisenmarkt eine weitere Option darstellen würden, die Preisstabilität in der Schweiz zu gewährleisten. Mal schauen, ob in diesem Fall die Amerikaner wieder mit Drohgebärden gegenüber der Schweiz aufhorchen lassen würden. (07.02.2020/alc/a/a) ...

