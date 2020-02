Die geplante Batteriezellenproduktion am Opel-Standort Kaiserslautern wird 24 GWh umfassen, wie nun offiziell mitgeteilt wurde. In einem früheren Bericht des SWR war von 32 GWh die Rede. Die Zelltechnologie wird derzeit noch in Frankreich bei Projektpartner Saft entwickelt. "Ab 2023 wollen wir schrittweise drei Blöcke mit einer Kapazität von jeweils acht Gigawattstunden aufbauen. Rund eine halbe Million ...

