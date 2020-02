Ingelheim (ots) -- Boehringer Ingelheim erhält zum siebten Mal in Folge die "TopEmployer" Zertifizierung- Auszeichnung in 18 Ländern sowie für Europa und die RegionAsien-Pazifik- Das Unternehmen bietet seinen Mitarbeitendenüberdurchschnittliche und umfangreiche Leistungen Zum siebten Mal in Folge landet das forschende Pharmaunternehmen auf der Liste der Top-Arbeitgeber. Insgesamt 18 Länder sowie Europa und die Region Asien-Pazifik werden in diesem Jahr mit dem Prädikat "Top Arbeitgeber" ausgezeichnet. Boehringer Ingelheim erhält die Auszeichnung in vielen Ländern zum wiederholten Male, unter anderem in Brasilien, Russland, Spanien sowie Malaysia und den Philippinen. Das unabhängige Top Employers Institute zertifiziert weltweit Arbeitgeber, die ihren Mitarbeitenden optimale Arbeitsbedingungen bieten und ihre Weiterentwicklung unterstützen. Grundlage ist ein mehrstufiges Zertifizierungsprogramm zur Untersuchung des Personalmanagements mit abschließendem ausführlichem Feedback.Besonders beeindruckte das Pharmaunternehmen in den Bereichen Führungskräfteentwicklung, Talentstrategie, Karriere- und Nachfolgeplanung sowie innerbetriebliches Lernen. Boehringer Ingelheim bietet seinen Mitarbeitenden ein qualitativ hochwertiges und umfangreiches Paket an Zusatzleistungen. Außerdem stehen die Weiterentwicklung flexibler und zukunftsorientierter Angebote und die unterschiedlichen, sich verändernden Bedürfnisse der vielfältigen Belegschaft im Mittelpunkt. Dazu gehören nicht nur flexible Arbeitszeiten, eine Smart-Working-Umgebung und Home-Office-Optionen: das Unternehmen unterstützt beispielsweise auch eine gesunde und nachhaltige Lebensweise. Ausgewogene Ernährungskonzepte in den Betriebsrestaurants, Präventionsuntersuchungen und vielfältige Sportangebote sind nur einige Beispiele.Boehringer IngelheimDie Gesundheit von Mensch und Tier zu verbessern, ist das Ziel des forschenden Pharmaunternehmens Boehringer Ingelheim. Der Fokus liegt auf Erkrankungen, für die es bislang noch keine zufriedenstellende Behandlungsmöglichkeit gibt. Dabei konzentriert sich das Unternehmen darauf, innovative Therapien zu entwickeln, die das Leben der Patienten verlängern können. In der Tiergesundheit steht Boehringer Ingelheim für fortschrittliche Prävention.Seit der Gründung im Jahre 1885 in Familienbesitz, zählt Boehringer Ingelheim heute zu den 20 führenden Unternehmen der Branche. Für die drei Geschäftsbereiche Humanpharmazeutika, Tiergesundheit und Biopharmazeutika schaffen rund 50.000 Mitarbeiter tagtäglich Werte durch Innovation. Im Jahr 2018 erwirtschaftete Boehringer Ingelheim Umsatzerlöse von rund 17,5 Milliarden Euro. Die Aufwendungen für Forschung & Entwicklung entsprechen mit knapp 3,2 Milliarden Euro 18,1 Prozent der Umsatzerlöse.Als Familienunternehmen plant Boehringer Ingelheim in Generationen und zielt auf langfristigen Erfolg ab. Dafür strebt das Unternehmen primär organisches Wachstum aus eigener Kraft an bei gleichzeitiger Offenheit für Partnerschaften und strategische Allianzen in der Forschung. Bei allen Aktivitäten ist es für Boehringer Ingelheim selbstverständlich, Verantwortung für Mensch und Umwelt zu übernehmen.Weitere Informationen zu Boehringer Ingelheim finden Sie unter www.boehringer-ingelheim.de (http://www.boehringer-ingelheim.de) und in unserem Unternehmensbericht: http://unternehmensbericht.boehringer-ingelheim.de.Pressekontakt:Boehringer IngelheimCorporate CommunicationsMaría Isabel Rodríguez Fernández55216 IngelheimTelefon: 06132 - 77 143007E-Mail: press@boehringer-ingelheim.deOriginal-Content von: Boehringer Ingelheim GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6631/4514190