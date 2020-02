Black Shark, Anbieter von innovativer Gaming-Technologie, gewinnt den iF Design Award 2020 in der Kategorie "Produktdesign" mit seinem neusten Gaming-Smartphone Black Shark 2 Pro

Die professionelle Jury bezeichnete das eigenständig von Black Shark Technologies entwickelte Black Shark 2 Pro als "hochkarätiges Smartphone, das mit einem Gamepad und einem reichhaltigen Zubehörsystem speziell für ambitionierte Gamer entwickelt wurde und ein hervorragendes Gaming-Erlebnis bietet. Das technologische Design und die auffällig gestaltete Rückseite des Geräts heben sich deutlich von den traditionellen, stereotypen Produkten auf dem Smartphone-Markt ab. Die Rückseite des Black Shark 2 Pro zeichnet sich durch ein professionelles, ergonomisches Design aus, das dank verbesserter Fingerauflage optimales Spielen ermöglicht. Das Black Shark 2 Pro vereint Innovation und Genialität im Designkonzept, bei der Performance der Hardware und Software sowie in anderen Details. Dieses Produkt ist rundum gelungen."

"Ein gutes Design sollte den Anwender in den Mittelpunkt stellen und ein hervorragendes Nutzererlebnis bieten. Mit dem Ziel, den Erwartungen der Anwender gerecht zu werden und ein erstklassiges Gaming-Erlebnis zu bieten, haben wir das Gerät mit hochwertigen Design-Features ausgestattet. Wir sind überzeugt, dass unser edles Produktdesign Gamern die Emotionalität des Produkts näher bringt, während das Produkt gleichzeitig noch besser den Spirit und Wert der Marke widerspiegelt. Black Shark ist seiner eigenen Designphilosophie und DNA, dem Geist der Unkonventionalität und Individualität treu geblieben. So haben wir beispielsweise mit dem innovativen X-förmigen Antennendesign Funktionalität und Ästhetik kombiniert, um das ideale Produkt zu schaffen. Mit dem Design für Gamer und für gutes Gaming möchte Black Shark seinen ganz eigenen Produktstil im Bereich der mobilen Gaming-Geräte schaffen", so Jackie Wang, Head of Design bei Black Shark Technologies.

Der auch als "Oscar für Design" bezeichnete iF Design Award wurde erstmals 1953 in Deutschland veranstaltet und zählt zu den renommiertesten und größten Designwettbewerben der Welt. Er ist ein Symbol für hervorragende Designleistungen und stellt die Innovationskraft des Designs in den Mittelpunkt.

Über Black Shark

Black Shark, ein Anbieter von branchenführender Gaming-Technologie, hat ein Gaming-Ökosystem auf Basis der Hardware, Software und Services etabliert, die sich heute hauptsächlich in Smartphones finden. Black Shark will unübertroffene und einzigartige Gaming-Erfahrungen bieten und die beste Gaming-Welt mit globalen Gamern aufbauen. Black Shark betreibt Niederlassungen in Beijing, Shanghai, Shenzhen und Hongkong. Weitere Informationen finden Sie auf der globalen Website des Unternehmens unter: http://global.blackshark.com/

