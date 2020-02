Erfurt (ots) - "Dein Song" startet am 12. Februar mit 19 Nachwuchskomponisten*innen, darunter drei Duos, in die 12. Staffel. Erstmals dürfen die Fans des erfolgreichen Wettbewerbs zwei Wochen länger als bisher mitfiebern. Vom 12. Februar bis 5. März jeweils mittwochs und donnerstags (19:25 Uhr) und vom 9. bis 19. März jeweils montags bis donnerstags (19:25 Uhr) beeindrucken talentierte Songwriter*innen in den Doku-Folgen: Von Rap über Chanson bis hin zu innovativen Popkompositionen und Balladen werden kreative Werke von hoher Qualität und Genrevielfalt präsentiert. Abschluss- und Höhepunkt ist das große-Live-Finale aus Leipzig am 20. März (19:05 Uhr live bei KiKA): Wer wird "Songrwiter*in des Jahres" 2020?Die Zuschauer*innen erwartet eine spannende Reise durch den Wettbewerb vom Casting auf Schloss Biebrich über das Komponistencamp auf Ibiza bis hin zur Zusammenarbeit mit einem prominenten Musikpaten. Wer hat einen echten Ohrwurm komponiert? Wer überzeugt die Jury und erreicht die nächste Runde? "Dein Song" gibt allen Künstler*innen eine Bühne.Diese Nachwuchskomponist*innen präsentieren beim Casting ihren Song:o Andreas (17) aus Bad Rappenau mit "He Yeah (Feelings)"o Alexander (16) aus Badbergen mit "\u00a1Desserts!"o Anastassia (16) aus Nagold mit "Someday"o Ayla (17) aus Heidelberg mit "Pura Vida"o David (14) und Ivan (14) aus Düren mit "Experiences"o Elena (16) aus Bad Vilbel mit "About a Heartbreak"o Elul (18) aus Herborn und Singa (15) aus Greifenstein mit "Liking You"o Emmie Lee (14) aus Düsseldorf mit "I' m Gonna Stay"o Felix (18) aus Neckargmünd mit "Unlucky you"o Ilian (12) aus Mäder (Österreich) mit "Steh auf"o Lea (18) aus Rom (Italien) mit "Still Breathing"o Leo (16) aus Rosdorf mit "Das Tollste im All"o Liam (16) und Moritz (15) aus Berlin mit "So viele Fragen"o Lili (15) aus Leipzig mit "Staunen"o Markus (18) aus Kaltenkirchen mit "Dieses eine Gefühl"o Richard (11) aus Essen mit "Immer dasselbe""Dein Song", Staffel 12 - das heißt neue Songs, neue Musikpat*innen und auch eine neue Jury: Neben Mieze Katz ("MiA.") und Ole Specht ("Tonbandgerät") sind zum ersten Mal Sängerin LARY sowie das jüngste Mitglied der legendären Kelly Family, Angelo Kelly, in der Jury dabei.Als prominente Musikpaten konnten die erfolgreiche Sängerin Annett Louisan, Singer-Songwriterin LOTTE, die deutsche Hip Hop-Formation Die Orsons, Sängerin, Musicaldarstellerin und Schauspielerin Oonagh, das Berliner DJ- und Produzenten-Duo YouNotUs, die Schweizer Sängerin und Songwriterin Ilira, der britische Singer-Songwriter Kelvin Jones sowie der deutsche Komponist und Pianist Moritz Eggert gewonnen werden.Mit ihrer Unterstützung bereiten sich die acht besten Nachwuchstalente auf das "Dein Song"-Finale vor. Sie dürfen sich über die besondere Chance freuen, ihren Song professionell im Tonstudio aufzunehmen und ein eigenes Musikvideo zu produzieren. Zum Staffel-Höhepunkt performen die "Dein Song"-Finalist*innen gemeinsam mit ihren Paten im Live-Finale vor Publikum. Die Entscheidung liegt bei den TV-Zuschauer*innen: Per Telefon- und Onlinevoting stimmen sie darüber ab, wer "Songwriter*in des Jahres" wird und welches Nachwuchstalent von Johanna Klum und Bürger Lars Dietrich den Award entgegennehmen darf.Begleitung der 12. StaffelWährend der gesamten Staffel begleitet außerdem das KiKA-Magazin "KiKA LIVE" die Nachwuchskomponist*innen. In fünf "Dein Song"-Sondersendungen dürfen die Fans mit Backstage-Reportagen, Interviews, Verlosungen, exklusiven Web-Chats und -Talks sowie zahlreichen Überraschungen noch näher dabei sein.Für die "Dein Song"-Online-Community gibt es weitere tolle Neuerungen: Bereits 24 Stunden vor der TV-Ausstrahlung sind die Folgen auf kika.de und im KiKA-Player abrufbar."Dein Song" ist eine Produktion der bsb-film medienproduktion Darmstadt und MB TV GmbH Berlin im Auftrag des ZDF für KiKA. Verantwortliche Redakteurinnen im ZDF sind Gordana Großmann und Corinna Miagtchenkov.Weitere Informationen zu "Dein Song" finden Sie auf www.kika.de sowie in der Presselounge auf www.kika-presse.de (http://www.kika-presse.de).Pressekontakt:Pressekontakt:FOOLPROOFED GmbHPublic Relations - Social Media - ManagementEifelstraße 2450677 KölnTel: +49 221 933 3080Ansprechpartner: Markus Hermjohannes, Georg Vetten, Yonca Aktashermjohannes@foolproofed.de; vetten@foolproofed.de; aktas@foolproofed.de;Weitere Informationen:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/4514269