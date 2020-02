Die USA wollen eine eigene 5G-Mobilfunkindustrie aufbauen und spielen eine Übernahme der europäischen Technologielieferanten Nokia oder Ericsson durch. Zwei Skandinavier haben aber etwas dagegen.

Wolfgang Hackenberg ist kein Mann großer Worte. Doch wenn Nokias Deutschlandchef - wie kürzlich bei der Eröffnung der Innovation Days in Stuttgart - über die legendären Bell Laboratories spricht, dann dreht er auf. "Das sind die wirklich schlauen Erfinder, neun Nobelpreise haben sie schon gewonnen", schwärmt der Manager. "Diese Leute führen unsere Produktentwicklung an das physikalisch Machbare heran." Im Moment arbeiteten die Wissenschaftler an neuen Produkten für den superschnellen 5G-Mobilfunk und bereiteten, so Hackenberg, mit Kommunikation in Echtzeit den nächsten "Quantensprung" vor. Für Nokia, versteht sich.

Jenseits des Atlantiks kommen Hackenbergs Lobeshymnen gar nicht gut an. Wehmütig trauert die US-Administration in Washington vergangenen Zeiten nach, als die Wissenschaftler der renommierten Bell Labs noch unter dem Sternenbanner arbeiteten. Bis in die Neunzigerjahre gehörten sie zum Imperium des US-Telekom-Giganten AT&T. Danach wechselten sie mehrmals die Besitzer. Zuerst landeten sie beim US-Netzausrüster Lucent. Anschließend übernahmen europäische Unternehmen die Kontrolle: Im Jahr 2004 wurde Lucent vom französischen Konkurrenten Alcatel geschluckt, der zwölf Jahre später mit Nokia fusionierte. Die nach dem Erfinder des Telefons - Alexander Graham Bell - benannte Denkfabrik steuert dort nun die 5G- und Glasfaserforschung.

Geht es nach Donald Trump, ist seinen Vorgängern damit ein industriepolitisches Fiasko unterlaufen. Sehr offen kokettiert der US-Präsident daher bei öffentlichen Auftritten mit dem Aufbau einer eigenen 5G-Mobilfunkindustrie - und will die Bell Labs am liebsten reamerikanisieren. "America First" müsse künftig auch bei Telekomtechnik gelten. Noch beherrschen andere Lieferanten den Markt: Huawei aus China, Nokia und Ericsson aus Europa.

Neue Details zu Trumps Plan stehen in einem Strategiepapier, das Thomas Donahue Ende Januar veröffentlicht hat. Der langjährige CIA-Spezialist, der auch die US-Präsidenten George W. Bush und Barack Obama bei der Abwehr von Cyberterrorismus beriet, hat Trumps Optionen aufgelistet, mit denen die USA ihren Rückstand beim Bau sicherheitskritischer Mobilfunk- und Internetinfrastrukturen wettmachen könnten.Die naheliegende Option, nach dem Embargo gegen Chinas Marktführer Huawei wie bisher den Großteil aller Aufträge an die beiden europäischen Netzausrüster Nokia (Finnland) und Ericsson (Schweden) zu vergeben, klammert Donahue aus. Das sichere der US-Administration "zu wenig Einflussmöglichkeiten", heißt es in dem Paper. Im Extremfall - etwa bei einem Cyberkrieg - reiche es nicht aus, wenn die USA die beiden europäischen Champions politisch und finanziell unterstützen. Dadurch ließen sich nicht alle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...