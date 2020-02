Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Zum Höhepunkt der Verunsicherung über die Folgen und aktuellen Auswirkungen des Coronavirus auf die internationalen Kapitalmärkte geriet die amerikanische Zinsstrukturkurve kurzfristig in den inversen Bereich, so die Börse Stuttgart.Das bedeute, die Rendite der sicheren zehnjährigen amerikanischen Staatsanleihen sei unter die Rendite der amerikanischen Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von drei Monaten gefallen. Die zehnjährige Rendite habe 1,50% betragen, während die Rendite der Anleihen mit einer dreimonatigen Restlaufzeit bei 1,55% gelegen habe. Eine inverse Zinsstrukturkurve sei in der Vergangenheit oft ein zuverlässiger Indikator für eine anstehende Rezession in den USA gewesen, wobei eine Auslösung durch eine Pandemie sich oftmals als Fehlindikator herausgestellt habe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...