Im abgelaufenen vierten Quartal kletterte der Gewinn von T-Mobile US im Jahresvergleich um satte 17 Prozent auf 751 Mio. US-Dollar, wie der Deutsche Telekom-Ableger nach US-Börsenschluss mitteilte. Die Erlöse legten um gut vier Prozent auf 11,9 Mrd. US-Dollar zu. Wirft man einen Blick auf die Kundenzahlen, konnte das Unternehmen in den letzten drei Monaten nach Abzug von Kündigungen weitere 1,0 Mio. neue Telefonverträge ans Land ziehen.

Ein Blick auf den Kursverlauf offenbart einen mittelfristig intakten Aufwärtstrend, dieser erstreckt sich bereits über viele Jahre, wobei es in 2017/2018 zu einer zwischengeschalteten Seitwärtskonsolidierung gekommen ist. Seitdem aber ist die Aktie von T-Mobile US wieder merklich am Steigen und hat sich im abgelaufenen Jahr auf einen Rekordwert von 85,22 US-Dollar hochgekämpft. Aktuell hadert das Papier jedoch noch mit einem weiteren Kursanstieg ...

